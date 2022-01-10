Калуга, , 15:10 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша 10 января поддержал принятие дополнительных мер по профилактике африканской чумы свиней (АЧС) и высокопатогенного гриппа птиц. Предложения по данному вопросу подготовили управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям и комитет ветеринарии при областном правительстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Свиньи tanakawho

В 2021 году в 20 субъектах Российской Федерации были зарегистрированы 265 вспышек АЧС. Из них в Калужской области — 17, что на 12 вспышек больше, чем в 2020 году. Борьба с заболеванием велась в Ферзиковском, Юхновском, Дзержинском, Козельском, Хвастовичском, Износковском, Ульяновском, Кировском районах и в Обнинске. Из областного бюджета на ликвидацию очагов АЧС в 2020 году было выделено около двух миллионов рублей, а в 2021 году — более 21,5 млн рублей. Кроме того, собственникам, у которых были изъяты животные, возмещен ущерб. В 2020 году компенсации составили более 250 тысяч рублей, в 2021 году — более 167 миллионов рублей.

Основные причины распространения АЧС на территории Калужской области — отсутствие должного учета и выгульное содержание свиней, циркуляция вируса у диких кабанов, численность которых в некоторых муниципальных районах превышает норматив. На биологическую защищенность промышленных свиноводческих предприятий также негативно влияют пребывание на их территории посторонних лиц и транспорта, бесконтрольный оборот кормовой базы, а также нарушение запрета на наличие свинопоголовья в личных хозяйствах сотрудников.

«Нам нужны надежные превентивные меры, защищающие регион от попадания африканской чумы, птичьего гриппа или зараженной продукции», — отметил Владислав Шапша.

Губернатор поручил региональному министерству природных ресурсов и экологии усилить контроль за численностью диких кабанов в лесах области. Кроме того, районные администрации должны организовать ежеквартальный обход личных подсобных хозяйств для учета сельскохозяйственных животных.

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