Чхонджу, Южная Корея, , 14:32 — REGNUM В июне 2023 года в южнокорейском городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто состоится ежегодная конференция Организации по развитию туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе (TPO). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города.

Карта-флаг Южной Кореи Darwinek

По их словам, в мероприятии примут участие около 700 человек из ста городов 16 стран, а также порядка 50 общественных организаций.

Чхончжу в настоящее время является городом-сопредседателем организации, созданной в 2002 году с целью развития индустрии туризма за счёт создания сети между городами. В её состав входят 136 городов 16 стран, включая Южную Корею, Китай и Японию, а также 54 общественные организации.