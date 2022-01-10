Варшава, , 14:31 — REGNUM Пограничная служба Польши пресекла очередную попытку силового пересечения белорусско-польской границы нелегальными мигрантами. Инцидент произошел на охраняемом участке границы в Черемхе. Об этом сообщила Polskie Radio пресс-секретарь Погранслужбы Анна Михальская.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, группа агрессивно настроенных мигрантов забрасывала польских пограничников камнями и петардами. В результате нападения один сотрудник пограничной службы госпитализирован с травмой головы.

Анна Михальская добавила, что попытка форсирования границы имела место также на участке, охраняемом подразделением пограничной службы в Шудзялове.

«В этом месте польские пограничники засекли группу мигрантов из 16 человек, которые пытались нелегально пересечь границу. К ним сразу же был направлен патруль. При задержании лица, оставшиеся на белорусской стороне границы, забрасывали польских пограничников камнями, пытались вырывать столбы пограничного ограждения и вели себя очень агрессивно», — сказала Анна Михальская.