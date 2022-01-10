Бишкек, , 14:29 — REGNUM Киргизские пограничники пресекли попытку нелегального ввоза из России лекарственных препаратов стоимостью около 10 млн сомов (более 8,8 млн рублей). Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии.

Медикаменты

Контрабанду выявили на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка — автодорожный», где задержали автофуру «Volvo», перевозившую 224 коробки медикаментов.

Лекарства были спрятаны под другими товарами. У перевозчика отсутствовали необходимые документы на них, и не были соблюдены обязательные условия транспортировки медицинских препаратов.

В настоящее время киргизские силовики пытаются установить происхождение контрабандного груза и личности его фактических владельцев.

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