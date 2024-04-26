Москва, 22 апреля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В Москве таксист изнасиловал 24-летнюю пассажирку, сообщил источник ИА Регнум. Инцидент произошёл в ночь на 21 апреля. 47-летний таксист напал на девушку-пассажирку прямо в машине.

Global Look Press

После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемого оперативно установили и задержали. Им оказался житель Ростовской области Мурад М.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

20 февраля стало известно, что в Москве таксист напал на 22-летнюю девушку, которая ночью ехала в его автомобиле и уснула. Мужчина сначала попытался задушить потерпевшую, несколько раз укусил её, а после изнасиловал.