Красноярск, , 14:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 25 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 10 января в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали уже 8952 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявили 235 носителей коронавируса, выздоровели 290 человек.

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