Токио, 10 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Автор YouTube-канала ER-SA показал, как будет выглядеть редактор персонажа в игре Elden Ring. Об этом 10 января пишет издание PC Gamer.

Bandai Namco Elden Ring

Согласно утечке, игроки смогут выбрать персонажа одного из десяти классов и детально настроить его внешность. Авторы PC Gamer сравнивают редактор Elden Ring с редактором ремейка Demon's Souls по количеству доступных параметров внешнего вида.

Напомним, что релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года. Ранее геймеры и журналисты получали доступ к закрытому бета-тестированию, однако в нём нельзя было настраивать своего персонажа.