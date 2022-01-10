Москва, 10 января, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Анналена Беброк не сказала ничего нового о причине приостановки сертификации газопровода «Северный поток — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Андрей Перцев «Северный поток — 2»

«Причина остановки сертификации была известна в тот момент, когда она непосредственно случилась:

Газпрому, согласно немецкому законодательству, необходимо создать дочку в Германии. Этот процесс идёт.

Но, как это всегда бывает с бюрократией, предсказать сроки с завершения оздания дочерней компании Газпрома достаточно сложно.

Затем продолжится сертификация, после чего газопровод можно будет начать эксплуатировать. Базовым сценарием является запуск «Северного потока-2» только летом 2022 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной приостановки процесса сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» является его несоответствие требованиям Евросоюза, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.