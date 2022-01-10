Элиста, 10 января, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Калмыкии проводят опрос среди жителей, по итогам которого будут определены кандидаты на вручение ордена имени Героя Советского Союза Басана Городовикова. Ответить на несколько вопросов можно на сайте главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Калмыкии

Участников опроса просят выразить мнение по поводу введения государственной награды Республики Калмыкия. Интернет-пользователей также спрашивают, из каких источников они узнали о введении награды, а также просят написать имена и фамилии людей, которые могут быть награждены орденом.

ИА REGNUM сообщало, что орден имени генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Басана Городовикова был учреждён весной 2021 года. «Народным» орденом будут отмечены жители Калмыкии за заслуги в развитии сельского хозяйства, строительства, транспорта, науки, культуры, литературы, активной деятельности по развитию международного сотрудничества.