Москва, 10 января, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Заявления Анналены Бербок означают всего лишь, что Газпрому придётся открыть офис в Берлине для дочерней компании. Об этом 10 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Слова главы немецкого МИДа Анналены Бербок относительно «Северного потока-2» стоит изучить, прежде всего, представителям Газпрома, полагает эксперт.

Политолог полагает, что концерну, скорее всего, придется дополнительно раскошелиться на оборудование реального офиса создаваемой новой компании — оператора.

Анналена Бербок ясно дала понять, что компания, созданная только на бумаге, не будет соответствовать требованиям, необходимым для сертификации газопровода, уверен эксперт.

«Выход из ситуации один — купить или снять офис где-нибудь в Берлине, нанять туда персонал, чтобы была полная видимость того, что новый оператор это не контора «Рога и копыта», а реальная фирма», считает Борисов.

Никаких проблем для газового концерна это не создаст и на сроки сертификации это вряд ли повлияет, заключил политолог.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью одной из итальянских газет заявила о том, что проект «Северный поток-2» не соответствует требованиям Евросоюза.