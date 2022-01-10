Кызыл, , 14:26 — REGNUM В Туве осудили водителя, оставившего в новогоднюю ночь без электричества жителей восточной и южной части столицы региона Кызыла. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Водитель сбил опору ЛЭП в Кызыле за пять минут до наступления нового года Россети Сибирь Тываэнерго

За пять минут до наступления нового года неизвестный водитель за рулём Lexus LX 450d врезался в опору линии электропередач, после чего скрылся. В результате без света остались несколько микрорайонов: «Южный», «Восток», «Ближний», «Башни», «Верхняя трасса».

Сотрудники ДПС установили личность виновника аварии, им оказался 44-летний житель посёлка Каа-Хем, работающий подсобным рабочим. Водительских прав у мужчины не было. Против него составили ряд протоколов об административных правонарушениях.

«В судебном заседании мужчина сознался в содеянном и пояснил, что торопился домой, превысил скоростной режим, вследствие чего не справился с управлением и совершил наезд на столб ЛЭП. Скрылся с места происшествия в виду отсутствия водительского удостоверения», — отметили в ведомстве.

Суд признал его виновным и приговорил к трём суткам административного ареста.

Добавим, что авария была оперативно устранена сотрудниками «Россети Сибирь», которыми пришлось работать в новогоднюю ночь при температуре — 32°.