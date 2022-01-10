Киев, 10 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева продлил председателю политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку домашний арест, сообщил 10 января депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«(Суд) только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев», — написал он в телеграм-канале.

Кузьмин предположил, что такое решение принято судом под давлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что все уголовные преследования него являются незаконными.

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