Архангельск, , 14:24 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 137 носителей коронавируса, сообщает региональный минздрав.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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Среди новых заболевших: 51 северодвинец, 50 архангелогородцев, 11 жителей Вельского района. Шесть новых случаев COVID-19 выявлено в Няндомском районе, по пять — в Котласе и Холмогорском районе, три — в Коряжме, два — в Вилегодском округе, по одному случаю — в Виноградовском округе, а также в Котласском, Приморском и Устьянском районах.

По данным федерального оперштаба, за сутки в регионе скончался один ковид-пациент, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1 542 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России ковид был диагностирован 15 830 пациентам.