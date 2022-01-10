Курск, , 14:24 — REGNUM В аэропорту «Курск» с вечера 9 января из-за сложных метеоусловий сбилось расписание полётов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Метель Bookmix.ru

«Сейчас наш аэропорт закрыт на приём и выпуск воздушных судов, ведётся расчистка взлетно-посадочной полосы от снега. Но в связи с обильными осадками безопасность полётов невозможно обеспечить в полной мере. Возобновление авиасообщения возможно после улучшения метеоусловий», — говорится в сообщении.

Причиной сбоев стал сильный снегопад, обрушившийся на Черноземье. Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в аэропорту Белгорода пассажирский самолет во время посадки выкатился пределы полосы. Никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: При инциденте с самолётом в аэропорту Белгорода пассажиры не пострадали