Курск, 10 января 2022, 14:24 — REGNUM В аэропорту «Курск» с вечера 9 января из-за сложных метеоусловий сбилось расписание полётов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Причиной сбоев стал сильный снегопад, обрушившийся на Черноземье. Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в аэропорту Белгорода пассажирский самолет во время посадки выкатился пределы полосы. Никто не пострадал.
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