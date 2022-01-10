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Н. А. Раевский. Русский гарнизон в Болгарии. Орхание – София – Прага. М.: Вече, 2021

Н. А. Раевский. Русский гарнизон в Болгарии. Орхание — София — Прага. М.: Вече, 2021

Как правило, дневники объективнее воспоминаний. Написанные в режиме реального времени или вскоре после зафиксированных в них событий, они не несут в себе тяжести «послезнания», а, следовательно, стремления показать их автора всезнающим провидцем.

Дневники будущего историка литературы и медика, а пока еще простого капитана дроздовской артиллерийской бригады Николая Раевского (1894−1988) также свободны от такого псевдопророческого пафоса. Они создавались вскоре после перевода части врангелевской армии в Болгарию в 1921 г. В дальнейшем Раевский их дополнил комментариями, в основном справочного характера, не влияющих на уже содержащиеся в них оценки, прежде чем передать в Русский заграничный исторический архив (Прага). Капитана описывал переезд «дроздов» из Галлиполи (первоначального места эвакуации) в Варну, а затем Орхание. В книгу также вошли непосредственно связанные с дневниками воспоминания Раевского о его пребывании в той же Орхание, Софии, а затем переезде в столицу Чехословакии (мемуарист поступил на естественный факультет Карлова университета).

В книге рассказывается о непростой социальной ситуации, в которой оказались русские изгнанники. У власти в стране стояло довольно левое правительство Александра Стамболийского, активно поддерживаемое болгарской компартией.

Поэтому для противодействия враждебной белым пропаганды, адресованной в первую очередь нижним чинам, офицеры организовали противодействие: продолжили выпускать «Устную газету», основанную еще в Галлиполи, в которой принимал участие и Раевский.

Правда, такое идеологическое противостояние зачастую принимало анекдотические формы. В помещении, где любили отдыхать белогвардейцы, коммунисты устроили свой вечер.

«Интернационал» и «Вышли мы все из народа» гремели до глубокой ночи. Офицеры сдержанно ругались. Мне было забавно. В первый раз пришлось видеть такую картину — с трех сторон белые, посредине красные играют «Интернационал», и в тоже время нет драки (…) Впоследствии оказалось, что коммунисты обижены отсутствием генерала и офицеров на их вечере».

Впрочем, проблемы были не только с коммунистами, но и с местным беспартийным населением. И виноваты в этом подчас оказывались сами эмигранты. Как отмечал капитан, «безобразия казаков Гусельщикова» в Варне, которые «вели себя в начале плохо», заставили болгар «сдержанно» относится к изгнанникам.

Также Раевский писал о прочитанной им литературе. На него произвела сильное впечатление «Жажда подлинного бытия» философа Николая Арсеньева и труды военного историка генерала Николая Головина, а вот «От двуглавого орла к красному знамени» Петра Краснова оставило двойственное впечатление: прекрасные военные главы, но слабая психологическая мотивация, а антисемитизм в области политики вообще «производит гнетущее впечатление» и хуже всего, что ему верят…

Размышлял капитан и о причинах поражения. По его мнению, это было связано с неспособностью белой армии адаптироваться к политическим реалиям Гражданской войны, а также с профессиональным уровнем офицеров производства военного времени, который не соответствовал занимаемым ими должностям.

Похоже, что сам Раевский должности соответствовал, но таких капитанов-артиллеристов, в отличие от капитанов Тушиных в годы наполеоновских войн у белых оказалось совсем мало.