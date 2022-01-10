Кэри, США, 10 января 2022, 14:22 — REGNUM Персонажи проектов компании Paramount Pictures в скором времени могут появиться в популярной видеоигре Fortnite. Об этом 10 января пишет портал VGC.
Первым этой информацией поделился Ник Бейкер в недавнем выпуске подкаста издания XboxEra. Согласно утечке, в Fortnite должны добавить облики Черепашек-ниндзя.
Впрочем, ни Epic Games, ни Paramount пока не подтвердили слова Бейкера.
Напомним, что в Fortnite регулярно появляются персонажи других популярных медиафраншиз. Так, в конце 2021 года в игру добавили героев аниме-сериала «Наруто».
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