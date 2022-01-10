Кэри, США, , 14:22 — REGNUM Персонажи проектов компании Paramount Pictures в скором времени могут появиться в популярной видеоигре Fortnite. Об этом 10 января пишет портал VGC.

Черепашки-ниндзя Цитата из м/с «Черепашки-ниндзя». 1984. США

Первым этой информацией поделился Ник Бейкер в недавнем выпуске подкаста издания XboxEra. Согласно утечке, в Fortnite должны добавить облики Черепашек-ниндзя.

Впрочем, ни Epic Games, ни Paramount пока не подтвердили слова Бейкера.

Напомним, что в Fortnite регулярно появляются персонажи других популярных медиафраншиз. Так, в конце 2021 года в игру добавили героев аниме-сериала «Наруто».

Читайте ранее в этом сюжете: Новая игра по скандальному сериалу «Южный Парк» будет многопользовательской