Кэри, США, 10 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Персонажи проектов компании Paramount Pictures в скором времени могут появиться в популярной видеоигре Fortnite. Об этом 10 января пишет портал VGC.

Цитата из м/с «Черепашки-ниндзя». 1984. США Черепашки-ниндзя

Первым этой информацией поделился Ник Бейкер в недавнем выпуске подкаста издания XboxEra. Согласно утечке, в Fortnite должны добавить облики Черепашек-ниндзя.

Впрочем, ни Epic Games, ни Paramount пока не подтвердили слова Бейкера.

Напомним, что в Fortnite регулярно появляются персонажи других популярных медиафраншиз. Так, в конце 2021 года в игру добавили героев аниме-сериала «Наруто».