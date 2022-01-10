Лос-Анджелес, США, , 14:21 — REGNUM Американские актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен высказались относительно смерти актёра и комика Боба Сагета. Об этом 10 января пишет Page Six.

Боб Сагет Кадр из видео на YouTube

«Боб был самым любящим, сострадательным и щедрым человеком. Мы глубоко опечалены тем, что его больше нет с нами», — поделились сёстры Олсен. «Мы думаем о его дочерях, жене и семье и посылаем наши соболезнования», — добавили они.

Напомним, что сёстры Олсен исполнили одну роль на двоих в ситкоме «Полный дом». Они сыграли дочь героя Сагета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Боб Сагет скончался 10 января 2022 года. Его тело было найдено без следов насилия и наркотиков в одном из отелей в Орландо (США).

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса Вупи Голдберг почтила память Боба Сагета