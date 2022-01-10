Чебоксары, , 14:21 — REGNUM В Чувашии в новогодние каникулы есть пострадавшие среди детей не только при использовании пиротехники, но и при катании на «ватрушках». Но в целом праздники прошли «без чрезвычайных ситуаций». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 10 января глава ГКЧС Чувашии Олег Яковлев.

Детям удобнее передвигаться на ватрушках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, «в целом» новогодние и рождественские праздники в республике отметили «без чрезвычайных ситуаций». Ежедневно несли дежурство до 500 человек личного состава правоохранительных органов и спасателей, а в новогоднюю ночь за общественным порядком следили более 1,5 тыс. сотрудников.

Также Олег Яковлев доложил о статистике происшествий с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. За это время в Чувашии произошло 30 ДТП, в которых четыре человека погибли и 43 получили травмы. Зарегистрировано 42 пожара, жертвами которых стали три человека.

На объектах ЖКХ произошло 34 случая аварийного отключения, в том числе на системах холодного и горячего водоснабжения — 19, энергоснабжения — восемь, теплоснабжения — шесть. По словам руководителя ГКЧС, «все аварийные ситуации были устранены в нормативные сроки».

В больницы из-за переохлаждения организма обратились девять человек.

«Из-за несоблюдения мер безопасности при катании на ватрушках и ледянках в медицинские учреждения обратились более 40 человек, в том числе 30 детей», — сказал Олег Яковлев.

Как сообщало ИА REGNUM, десять жителей, в том числе трое детей, пострадали при запуске пиротехники.

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