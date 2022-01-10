Чебоксары, 10 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Чувашии в новогодние каникулы есть пострадавшие среди детей не только при использовании пиротехники, но и при катании на «ватрушках». Но в целом праздники прошли «без чрезвычайных ситуаций». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 10 января глава ГКЧС Чувашии Олег Яковлев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детям удобнее передвигаться на ватрушках

По его словам, «в целом» новогодние и рождественские праздники в республике отметили «без чрезвычайных ситуаций». Ежедневно несли дежурство до 500 человек личного состава правоохранительных органов и спасателей, а в новогоднюю ночь за общественным порядком следили более 1,5 тыс. сотрудников.

Также Олег Яковлев доложил о статистике происшествий с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. За это время в Чувашии произошло 30 ДТП, в которых четыре человека погибли и 43 получили травмы. Зарегистрировано 42 пожара, жертвами которых стали три человека.

На объектах ЖКХ произошло 34 случая аварийного отключения, в том числе на системах холодного и горячего водоснабжения — 19, энергоснабжения — восемь, теплоснабжения — шесть. По словам руководителя ГКЧС, «все аварийные ситуации были устранены в нормативные сроки».

В больницы из-за переохлаждения организма обратились девять человек.

«Из-за несоблюдения мер безопасности при катании на ватрушках и ледянках в медицинские учреждения обратились более 40 человек, в том числе 30 детей», — сказал Олег Яковлев.

Как сообщало ИА REGNUM, десять жителей, в том числе трое детей, пострадали при запуске пиротехники.