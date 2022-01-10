Париж, , 14:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в департамент Приморские Альпы, чтобы посетить Ниццу, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Визит пройдет в два этапа. Президент отправится в Ниццу, чтобы посетить место строительства новой штаб-квартиры городской полиции в сопровождении министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Эммануэль Макрон должен заложить камень в фундамент здания городской полиции в присутствии мэра Ниццы.

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