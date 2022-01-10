Париж, 10 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в департамент Приморские Альпы, чтобы посетить Ниццу, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Визит пройдет в два этапа. Президент отправится в Ниццу, чтобы посетить место строительства новой штаб-квартиры городской полиции в сопровождении министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Эммануэль Макрон должен заложить камень в фундамент здания городской полиции в присутствии мэра Ниццы.

Во второй половине дня главу государства ждут в городе Тенд через пятнадцать месяцев после обрушившегося шторма «Алекс».

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» не повлияет на 2022 год.