Макрон отправился с визитом в Ниццу
Париж, 10 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с визитом в департамент Приморские Альпы, чтобы посетить Ниццу, передает BFM TV.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон
Визит пройдет в два этапа. Президент отправится в Ниццу, чтобы посетить место строительства новой штаб-квартиры городской полиции в сопровождении министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Эммануэль Макрон должен заложить камень в фундамент здания городской полиции в присутствии мэра Ниццы.
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