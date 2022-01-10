Майкоп, , 14:19 — REGNUM За девять дней 2022 года численность скончавшихся от COVID-19 в Республике Адыгея составила 26 человек. За прошедшие сутки было зафиксировано три смерти пациентов от последствий опасного вируса, сообщили 10 января в федеральном оперативном штабе. Общее число смертей в регионе достигло 762.

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В целом по региону отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Так, за последний месяц уменьшился почти вдвое ежесуточный показатель заразившихся. За последний день их было выявлено всего 58 человек, тогда как 12 декабря 2021 года тесты подтвердились у 113 человек.

Общее число носителей коронавируса в Адыгее достигло 27 925 человек. Из них выздоровели 23 133 пациента, в том числе 320 — за последние сутки.