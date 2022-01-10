Нижний Новгород, 10 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. На постройку двух спортивных манежей в Нижегородской области в 2022 году планируют потратить 967,6 млн рублей, выделенных в рамках адресной инвестиционной программы региона, передаёт «GiperNN.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Из этих денег 439 млн рублей израсходуют на строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде. Завершить работы подрядчик должен будет не позднее августа 2022 года.

Остальные 528,6 млн рублей уйдут на возведение крытого футбольного манежа на Бору. Этот спортивный объект должен появиться до 30 июня 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно проекту бюджета Нижегородской области, доходы региональной казны должны будут составить 220 млрд рублей, а расходы — 223 млрд рублей. То есть дефицит бюджета достигнет 3 млрд рублей.

Отмети, что по официальным данным нижегородского министерства финансов, причиной возникновения дефицита регионального бюджета стало получение Нижегородской областью 3,3 млрд рублей в качестве инфраструктурного кредита.