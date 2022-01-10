Рамалла , 10 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля и подразделения израильской полиции провели совместную операцию на территории Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает информационное агентство Al-Quds.

English.pnn.ps Палестина

По данным журналистов, 10 января израильские силовики начали серию рейдов в Восточном Иерусалиме, Вифлееме, Бейте, Бейт-Фаджаре и лагере беженцев Джазлун в окрестностях Рамаллы. В результате операции были задержаны 17 палестинцев, которых подозревают в организации массовых беспорядков и нападениях на блокпосты и военную технику.

Согласно официальному заявлению полиции, у одного из арестованных был отобран автомат и боезапас к нему.

Ранее на Западном берегу начались столкновения между израильскими поселенцами и палестинцами, выступающими против строительства еврейских поселений в регионе.