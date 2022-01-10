Стокгольм, 10 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Откат к ситуации 1997-го, нерасширение НАТО, запрет на сотрудничество Североатлантического альянса со Швецией и Финляндией — похоже, что требования России к НАТО и США спровоцировали единение в западных странах. Одним из таких проявлений стало заявление премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон в интервью газете Göteborgs-Posten, передает новостной портал Omni.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

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Журналисты отмечают, что в настоящее время в Швеции близятся выборы в риксдаге, и о сотрудничестве с оппозицией не может быть и речи, поскольку партии готовятся к избирательной кампании. Однако традиционно подход Швеции в отношении защиты страны от внешней агрессии основывался на широком консенсусе между правительством и оппозицией. Теперь это можно наблюдать и в этот раз, а причиной послужили «неприемлемые требования» России.

Премьер-министр страны Андерссон заявила, что оппозиция выдвигает «разумные требования» быть допущенной к выработке общей позиции Швеции в отношении России.

«Это вопросы имеют первостепенное значение для интересов Швеции, и тогда важно, чтобы мы могли вести хороший диалог в риксдаге, а не заниматься политической игрой», — заявила Андерссон, отметив, что консультации с оппозиции начнутся немедленно.