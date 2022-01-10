Красноярск, , 14:17 — REGNUM В Красноярске ожидается сильный ветер, сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель © ИА REGNUM

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По данным синоптиков, 11 января в центральных районах края и в Красноярске ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с. Кроме того, прогнозируется сохранение гололедицы на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, гололедица также сохраняется в Хакасии и Туве.

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