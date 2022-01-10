Москва, 10 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Лучшим нападающим недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан форвард магнитогорского «Металлурга» НикитаКоростелев. Об этом 10 января сообщает пресс-служба лиги.

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В четырёх матчах Коростелев набрал забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при общем показателе полезности «+4».

Лучшим вратарём стал голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец, на счету которого две победы в трёх матчах. Он отразил 95,18% бросков при коэффициенте надёжности 1,35.

Лучшим защитником стал Руслан Педан из хабаровского «Амура», который в четырёх играх набрал четыре очка — два гола и две передачи.

Лучшим новичком признан 20-летний нападающий владивостокского «Адмирала» Даниил Гутик, забивший два гола в двух встречах.