Стокгольм, 10 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Сегодня, 10 января, в швейцарской Женеве стартовали переговоры между Россией и США по вопросам предоставления «гарантий безопасности». «Гарантии безопасности» — броская фраза, однако кто и кому их должен предоставлять? На этот вопрос в эфире шведской радиостанции P1 попытался ответить ведущий сотрудник НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) Мике Виннерстиг.

Mil.ru Россия и США

Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

По его словам, Россия якобы «положила заряженный пистолет на стол переговоров с представителями США».

»Они резко обострили ситуацию в военном отношении и выставили около 100 тысяч солдат вокруг украинских границ, а потом говорят Западу, что это Россия нуждается в гарантиях безопасности и защите. Какая-то странная позиция», — сказал Виннерстиг.

По его словам, действия России основаны на представлении Кремля, что Украина является частью самосознания и идентичности жителей страны и в какой-то степени рассматривается как российская территория.