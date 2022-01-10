Таллин, , 14:15 — REGNUM Харьюский уездный суд в понедельник, 10 января, вынес приговор по уголовному делу об убийстве молодого мужчины в Таллине. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

Суд

Главный фигурант дела Роман Глуховченко был признан виновным как в убийстве Никиты Виркунена при отягчающих обстоятельствах (на теле убитого эксперты обнаружили не менее 5 колотых ран), так и нанесении ножевого ранения в живот Алексею Маргаряну.

За это по совокупности наказаний Глуховченко получил 15 лет тюрьмы, а с учетом неотбытого наказания за ранее совершенное преступление общий срок составит 17 лет, 3 месяца и 16 дней лишения свободы.

Второй фигурант дела Илья Гайдаленко получил 2 года и 6 месяцев тюремного заключения. Суд посчитал, что он не причастен к убийству. Третий обвиняемый Максим Васильев был приговорен к году лишения свободы, но отбывать наказание ему не придется, поскольку суд учел срок, который он провел за решеткой во время предварительного следствия — 5 месяцев и 7 дней. Оставшуюся часть наказания он будет отбывать условно.

Согласно материалам следствия, ранним утром 22 августа 2020 года перед баром на Ляэнемере теэ в Таллине возник конфликт между Глуховченко и 31-летней Юлией Виркунен. Обвиняемый ударил женщину, но после вмешательства посетителей бара ситуация успокоилась.

Через некоторое время Юлия Виркунен вернулась к бару вместе со своим супругом, 26-летним Никитой Виркуненом. У него возник конфликт с Глуховченко. В ходе драки Глуховченко нанес Никите Виркунену ножевые ранения, в результате которых тот скончался в больнице. Роман Глуховченко скрывался до 24 октября 2020 года, когда он был задержан латвийскими полицейскими в окрестностях Риги.

Дело получило громкий резонанс в эстонских СМИ и социальных медиа.