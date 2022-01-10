Кабул, 10 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар в результате взрыва возле школы погибли девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Sergeant James McCauley Взрыв

По его словам, инцидент произошел в уезде Лалпура. Как сообщается, взорвался минометный снаряд.

«При взрыве погибли девять человек, еще четверо получили ранения», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в западной части столицы Афганистана Кабуле 9 января прогремело несколько взрывов.

Читайте также: В Кабуле прогремело несколько взрывов