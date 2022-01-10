Краснодар, 10 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Около 420 тысяч туристов провели новогодние каникулы в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона 10 января.

Sochiadm.ru Сочи

«За период новогодних каникул в Краснодарском крае отдохнули порядка 420 тысяч человек. Это почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 10% — чем в 2020. Наибольшей популярностью пользовались горно-предгорные курорты и Черноморское побережье», — уточнил губернатор Вениамин Кондратьев.

365 тысяч туристов воспользовались отелями и санаториями, 54 тыс. — в частном секторе. При этом заполняемость отелей горнолыжных курортов составила почти 80%, Черноморского побережья — более 68%.

В Сочи отдохнули около 270 тыс. человек, в Анапе 35,6 тыс. туристов, в Геленджике — 22 тысячи, Новороссийске — 10 тысяч, 16 тыс. гостей принял Мостовской район и 11 тыс. — Апшеронский район края.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года в Краснодарском крае увеличена ставка курортного сбора — с 10 рублей до 50 рублей с человека в сутки.