Москва, , 14:13 — REGNUM Закон об уголовном наказании автолихачей — это логичное продолжение политики властей для борьбы с нарушителями, создающими опасные ситуации на автодорогах, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.

Превышение скорости Цитата из к/ф «Форсаж». Реж. Роб Коэн. 2011. США — Германия

«Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 264.2. «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами», которая вступила в силу с 10.01.2022 года.

Статья предусматривает уголовную ответственность за деяния, представляющие общественную опасность — связанные с превышением установленной скорости движения на величину более 80 км/ч или с выездом на встречную полосу движения — для лиц, находящихся в состоянии административной наказанности за данное правонарушение и лишенных права управления транспортным средством за повторное совершение данного правонарушения.

Следует отметить, что уголовная ответственность будет применяться в данном случае только к лицам, систематически совершающим именно указанные нарушения правил дорожного движения, и тем самым создающим опасные ситуации на дорогах, следствием которых являются дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими или погибшими.

Появление в УК РФ статьи 264.2 является последовательным продолжением реализации государственной политики в борьбе с грубыми нарушениями Правил дорожного движения (ПДД)», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, злостным нарушителям Правил дородного движения в России теперь грозит уголовное наказание за превышение скорости более чем на 60 км/час.

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