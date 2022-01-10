Уфа, 10 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате пожаров, которые произошли в первые девять дней 2022 года в Башкирии. Об этом 10 января сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

23.mchs.gov.ru На пожаре

Он сообщил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших в результате пожаров уменьшилось на четыре человека.

Всего в Башкирии в 2022 году произошло 148 пожаров, при которых было спасено 49 человек.

«2021 год завершен с сокращением смертности при пожарах на 14 человек по сравнению с 2020 годом», — сообщил Гумеров.

Сообщается, что в 2020 году в результате пожаров погибли 286 человек, в 2021 году — 272 человека.