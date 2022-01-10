София, 10 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Болгарии выявили 52 новых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 10 января передает БТВ со ссылкой на болгарский Национальный центр инфекционных и паразитарных заболеваний.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Согласно официальной информации, наибольшее число заражений зарегистрировано в Софии (38 подтвержденных фактов), а также Софийской области и Пазарджике.

Как утверждают специалисты, уровень распространения «Омикрона» в стране позволяет говорить об опасности дальнейшего развития пандемии на всей территории Болгарии.

«Необходимо введение дополнительных противоэпидемических мер», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

По состоянию на 10 января число жителей Болгарии, заразившихся штаммом «Омикрон», составило 96 человек. Абсолютное большинство из заболевших граждан не были вакцинированы.