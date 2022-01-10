Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM За новогодние праздники от снега и наледи очищено 110 тыс. километров региональных трасс и их обочин в Ленинградской области. Это самый большой показатель за последние несколько лет, сообщают 10 января в пресс-службе областной администрации.

Уборка дороги от снега Lenobl.ru

Техника и рабочие трудились круглосуточно, обеспечивая безопасный проезд транспорта. В пиковые дни снегопада на линии одновременно работало свыше 400 единиц спецтехники.

«На этой неделе дорожники готовятся к новым снегопадам, усиленный режим для дорожных служб не снимается. На особом контроле — очистка от снега остановок, тротуаров и пешеходных дорожек», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что в середине недели ожидается резкое потепление температуры воздуха и сильный мокрый снег, «Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Для водителей работает круглосуточная горячая линия — 8−812−251−42−84. Поступившие заявки оперативно передаются в работу обслуживающим организациям.

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