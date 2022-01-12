Кострома, , 09:49 — REGNUM Костромской общественник Илья Конжин назвал отсутствие публичной реакции костромских властей на трагедию с убийством 5-летней Вероники Николаевой «плохим симптомом». Об этом он написал на личной странице в Facebook. Речь идёт о сити-менеджере Алексее Смирнове и главе Костромы Юрии Журине.

Костромичи несут цветы и игрушки к месту похищения ребёнка Администрация Костромской области

Информация о происшествии с ребёнком быстро вышла на федеральный уровень. Свою позицию по вопросу высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Костромской области Сергей Ситников, председатель заксобрания региона Алексей Анохин, общественная палата области. Главы Костромы не дали публичной оценки произошедшему. Никаких обращений и информации об управленческих решениях, принятых в связи с трагедией, не появилось на сайтах думы и администрации города.

«Трагедия потрясла всех далеко за пределами Костромы. Но всё-таки она затронула в первую очередь город. Но в отличие от региональных властей реакции лиц, управляющих городом, не было вообще. Ни в плане демонстрации управляемости, ни в плане эмпатии. Глава города Юрий Журин имеет активный инстаграм, в нём он ограничился одной историей с фото мемориала памяти без текста. Сайт Думы города не обновлялся. Глава администрации города Костромы Алексей Смирнов демонстративно не присутствует в соцсетях, поэтому мы можем ориентироваться только на официальный сайт администрации. С 5 января по сегодня ни одной публикации, соболезнования на сайте не размещалось. Сложно сказать, где следует искать причину. Может в сложности найти правильные слова или в общем слабом присутствии в публичном поле. Может в неуверенности в достаточности полномочий местной власти. В любом случае это очень плохой симптом для управленцев», — считает Конжин.

Трагедия произошла 4 января 2022 года. Как выяснилось впоследствии, девочка гуляла рядом с местом работы матери — кинотеатром «Россия». Через «непродолжительное время» её украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка. Первым из них был 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег. Сейчас они заключены под стражу сроком до 6 марта 2022 года. Расследование деля взято на личный контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

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