Москва, , 14:10 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился с письмом к Генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности приватизации государственных предприятий в 1992 — 1996 годах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Сергей Миронов Kremlin.ru

«Принимая во внимание экономическую важность поднимаемого вопроса, прошу Вас рассмотреть возможность дать указание осуществить проверку всех предприятий, ранее относившихся к объектам федеральной собственности, владельцы которых осуществили приватизацию имущества в период 1992—1996 годов», — говорится в письме Миронова.

Поводом для письма послужила ситуация вокруг Соликамского магниевого завода (Пермский край), законность приватизации которого поставили под сомнение в главном надзорном ведомстве страны.

«По мнению генеральной прокуратуры, с учетом того, что Соликамский магниевый завод занимается переработкой редкоземельных материалов и радиоактивных элементов, разрешить приватизацию должно было правительство Российской Федерации, а не региональные органы власти. Данная ситуация подтверждает, что не исключены случаи незаконной приватизации и других предприятий страны», — считает Миронов.

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