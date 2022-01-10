Москва, 10 января 2022, 14:10 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился с письмом к Генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности приватизации государственных предприятий в 1992 — 1996 годах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Kremlin.ru

«Принимая во внимание экономическую важность поднимаемого вопроса, прошу Вас рассмотреть возможность дать указание осуществить проверку всех предприятий, ранее относившихся к объектам федеральной собственности, владельцы которых осуществили приватизацию имущества в период 1992—1996 годов», — говорится в письме Миронова.

Поводом для письма послужила ситуация вокруг Соликамского магниевого завода (Пермский край), законность приватизации которого поставили под сомнение в главном надзорном ведомстве страны.

«По мнению генеральной прокуратуры, с учетом того, что Соликамский магниевый завод занимается переработкой редкоземельных материалов и радиоактивных элементов, разрешить приватизацию должно было правительство Российской Федерации, а не региональные органы власти. Данная ситуация подтверждает, что не исключены случаи незаконной приватизации и других предприятий страны», — считает Миронов.

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