Апастовский район, Татария, , 14:30 — REGNUM В Татарии более 730 работников предприятия добиваются погашения задолженности по зарплате в размере свыше 13 млн рублей. Прокуратура Апастовского района республики провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности организации.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

По данным прокуратуры РТ, 732 работника не получили в полном объеме выплаты заработной платы за октябрь-ноябрь 2021 года. Общая сумма долга превысила 13 млн рублей. Руководителю предприятия внесено представление, а также направлены в суд заявления о выдаче приказов для принудительного взыскания долгов по заработной плате.

Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены. Весь долг по оплате труда перед работниками был погашен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству трассы М-12, с октября 2021 года не выплачивали заработную плату.

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