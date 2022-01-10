Калуга, , 14:47 — REGNUM В Калужской области реализуют проект «Школьный климат», направленный на создание безопасного образовательного пространства в школах и других учебных заведениях. Об этом 10 января шла речь на координационном совещании в Калуге, где говорили о профилактике распространения в образовательных учреждениях региона идеологии «Колумбайн», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мемориал в память о погибших в казанской школе. Саратов Saratov.gov.ru

Задачи проекта — формирование психологически комфортной образовательной среды, а также повышение компетентности педагогов и информированности родителей о явлении скулшутинга. «Скулшутинг» — это деструктивное явление в молодежной среде, получившее своё название от американской школы «Колумбайн», где в апреле 1999 года старшеклассниками было совершено массовое убийство учеников и преподавателей с применением взрывчатки и огнестрельного оружия. Позже подобные ситуации случались и в других странах мира, в том числе и в России. Данное явление подробно изучается психологами и другими специалистами с целью своевременного выявления и предотвращения трагических происшествий.

В 2021 году сотрудниками УМВД России по Калужской области проведено порядка четырех тысяч мероприятий с привлечением представителей общественности и преподавателей по недопущению чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних. Основной акцент при этом сделан на предупреждение травли детей в школах. С педагогическими работниками и сотрудниками, обеспечивающими охрану учебных организаций, проведены специальные инструктажи. Посредством родительских чатов в смс-мессенджерах разъясняется алгоритм действий по осуществлению контроля за поведением несовершеннолетних в сети Интернет и в социальных сетях. С подростками из группы риска ведется индивидуальная профилактическая работа.

В 2021 году после трагических событий в ряде регионов России существенно возросло число лиц, которые в ходе разговоров или на своих страницах в социальных сетях заявляли о намерениях совершить массовые убийства. Сотрудниками регионального УФСБ России проверяется каждый случай, выясняются мотивы и цели данных заявлений, во взаимодействии с руководством учебного заведения. В настоящее время особое внимание уделяется проверкам молодежи, владеющей огнестрельным оружием.

В министерстве образования и науки Калужской области планируется создать Центр информационной безопасности. Его основной задачей станет мониторинг регионального сегмента интернета для выявления подростков, склонных к совершению резонансных преступлений, а также оказание им психологической помощи.

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