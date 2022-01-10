Грозный, , 14:09 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. С начала 2022 года скончался от опасной инфекции всего 21 человек, а за весь период пандемии — 954 жителя республики. Такие данные приводит 10 января федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За последние сутки в регионе были подтверждены тесты на коронавирус у 46 человек, выздоровели и выписаны за этот же день 52 пациента. Общее число заразившихся коронавирусом в Чечне с начала пандемии составило 31 397 человек, выздоровели из них 29 597 пациентов. В настоящее время на лечении находятся 846 инфицированных лиц.

Уровень коллективного иммунитета в Чечне превысил на 6 января, по данным оперштаба, 65,23%, численность привитых выросла до более 708 тыс. человек.