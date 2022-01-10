Красногорск, , 14:14 — REGNUM В Подмосковье существенно сократились темпы вакцинации населения от коронавируса. Об этом 10 января сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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По её словам, в период новогодних праздников на территории Подмосковья работало около 300 пунктов вакцинации. Однако население не спешило идти и прививаться.

«Темпы вакцинации были очень низкие. Всего сейчас вакцинировано 4.2 млн человек (на территории Подмосковья — прим. ИА REGNUM). Но суточная вакцинация составляет 4,7 тыс. человек. Это крайне низкая цифра», — сказала Стригункова.

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