Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге в течение последних 28 дней регистрируется от 30 до 90 случаев заражения гриппом в неделю. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сообщила начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

Грипп Med-instrukcia.ru

По ее словам, в период новогодних праздников в городе существенно снизилась заболеваемость острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ), в том числе гриппом. На первой календарной неделей нового года, по сравнению с последней неделей 2021 года, произошло снижение на 60%. В настоящий момент уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже значений эпидпорога на 45%, и ниже во всех группах, как среди взрослых, так и среди детей.

«В настоящий момент в городе циркулирует штамм гриппа AH3N1. Заболевание протекает в средней, легкой степени тяжести», — добавила она.

Также Чхинджерия отметила, что снижение заболеваемости ковидом произошло в конце прошлого года. В течение всех девяти дней 2022 года в городе не происходил рост или снижение заболеваемости ковидом.

«Заболеваемость ежедневно не превышает где-то 1,5 тыс. случаев. Мы не видим ни роста, ни снижения», — добавила она.

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