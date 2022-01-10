В Ярославле молочная продукция дорожает из-за новой маркировки
Ярославль, 10 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Один из крупных производителей молочной продукции в Ярославле ООО «Ярмолпрод» объявил о повышении цен с 13 января 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM
О грядущем повышении компания предупредила своих контрагентов специальным письмом (есть в распоряжении ИА REGNUM).
«Информируем вас, что
Директор «Ярмолпрода» Ирина Грицюк отказалась прокомментировать принятое решение корреспонденту ИА REGNUM. Между тем, эксперты и ранее предполагали, что введение обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения меньше 40 суток и упакованной минеральной воды может привести к подорожанию этих товаров, так как предприятия несут дополнительные расходы на установку необходимого оборудования для цифровой маркировки продукции.