Ярославль, 10 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Один из крупных производителей молочной продукции в Ярославле ООО «Ярмолпрод» объявил о повышении цен с 13 января 2022 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Молочная продукция в Ярославле

О грядущем повышении компания предупредила своих контрагентов специальным письмом (есть в распоряжении ИА REGNUM).

«Информируем вас, что с 13.01.2022 ООО «Ярмолпрод» повышает цены на производимую молочную продукцию на 2 руб. за шт. Данное повышение связано с вводом с 01.12.2021 обязательной маркировки товаров средствами идентификации в отношении молочной продукции со сроком годности менее 40 суток (Постановление Правительства РФ №2099 от 15.12.2020 г. )», — говорится в документе.

Директор «Ярмолпрода» Ирина Грицюк отказалась прокомментировать принятое решение корреспонденту ИА REGNUM. Между тем, эксперты и ранее предполагали, что введение обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения меньше 40 суток и упакованной минеральной воды может привести к подорожанию этих товаров, так как предприятия несут дополнительные расходы на установку необходимого оборудования для цифровой маркировки продукции.