Шахты, Ростовская область, , 14:06 — REGNUM В Ростовской области спасатели остановили разлив бензина на нефтебазе. Инцидент случился днём 10 января, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

На месте разлива бензина ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о ЧП на улице Рабоче-Крестьянской в Шахтах в экстренные службы поступило примерно в 13:10 мск. Предположительно, при выезде бензовоза с территории нефтебазы оторвало кран на цистерне, в результате чего случился разлив около 11 кубометров бензина АИ-92.

В настоящее время утечка топлива остановлена. На месте дежурят две единицы техники и восемь человек.