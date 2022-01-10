Кемерово, 10 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области после ДТП, в котором погибли два человека, в том числе ребёнок, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

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В ведомстве уточнили, что происшествие произошло накануне вечером, 9 января, на 35 километре автодороги «Подъезд к г. Томск» на территории Юргинского муниципального округа Кемеровской области.

По предварительным данным, 42-летний новосибирец на «Тойоте Камри» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Маздой Фамилиа». Погибли 49-летняя жительница Томска, управлявшая «Маздой», и её девятилетний сын. 45-летний пассажир «Мазды» с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».