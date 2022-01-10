Таллин, 10 января 2022, 14:05 — REGNUM Президент Эстонии Алар Карис отказал в помиловании 16 осужденным — от убийц и взрывателей до китайского шпиона. Об этом сообщило эстонское гостелерадиовещание ERR со ссылкой на канцелярию президента.

Жюль Адольф Эме Луи Бретон. Помилование Керго. 1891
Жюль Адольф Эме Луи Бретон. Помилование Керго. 1891

Среди просивших о помиловании — пытавшийся взорвать своего конкурента таксист из Йыхви Тойво Оликайнен, устроивший поножовщину в Нарве Сергей Праги, до смерти забивший вместе с приятелем своего собутыльника в Силламяэ Юрий Екименко, а также признанный виновным в работе на китайскую разведку океанолог Тармо Кыутс.

Отмечается, что глава государства отклонил все прошения, продолжив таким образом практику своей предшественницы Керсти Кальюлайд. Кальюлайд в 2021 году дважды отклонила все 38 прошений о помиловании от эстонских заключенных. В их числе — 24-летняя женщина, сирийский беженец и жестокий убийца бездомного.