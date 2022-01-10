Таллин, 10 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис отказал в помиловании 16 осужденным — от убийц и взрывателей до китайского шпиона. Об этом сообщило эстонское гостелерадиовещание ERR со ссылкой на канцелярию президента.

Жюль Адольф Эме Луи Бретон. Помилование Керго. 1891

Среди просивших о помиловании — пытавшийся взорвать своего конкурента таксист из Йыхви Тойво Оликайнен, устроивший поножовщину в Нарве Сергей Праги, до смерти забивший вместе с приятелем своего собутыльника в Силламяэ Юрий Екименко, а также признанный виновным в работе на китайскую разведку океанолог Тармо Кыутс.

Отмечается, что глава государства отклонил все прошения, продолжив таким образом практику своей предшественницы Керсти Кальюлайд. Кальюлайд в 2021 году дважды отклонила все 38 прошений о помиловании от эстонских заключенных. В их числе — 24-летняя женщина, сирийский беженец и жестокий убийца бездомного.