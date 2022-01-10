Иерусалим, 10 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Израильская компания Bonus Biogroup обратилась в минздрав страны за разрешением на экстренное использование препарата против COVID-19. Средство разработано для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания, передают «Вести Израиль» 10 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Представители компании отмечают, что понятие «экстренное использование» предполагает применение препарата до завершения всех проверок его воздействия на организм. Вторая фаза испытаний препарата под названием MesenCure длилась полтора месяца, начавшись в августе 2021 года. Третья фаза только началась.

В компании сообщили, что смертность среди пациентов, принимавших это лекарство, снизилась на 68% по сравнению с контрольной группой, при этом срок госпитализации снизился до восьми дней, или на 45%. Заявка компании может быть рассмотрена в срочном порядке уже в понедельник, 10 января.