Варшава, 10 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. 10 января ученики школ в Польше после карантина вернулись к стационарной форме обучения. Об этом сообщается на странице министерства образования страны в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«От нас многое зависит в плане того, как это будет развиваться, как мы будем обеспечивать безопасность в школах. Мы должны следовать всем рекомендациям и санитарным нормам, которые абсолютно целесообразны. Давайте также помнить — и здесь мы обращаемся к родителям — о том, что необходимо наблюдать за нашими детьми. Если у детей наблюдаются какие-то симптомы болезни, давайте оставим их дома и пойдем с ними к врачу», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно постановлению министерства образования Польши, стационарная работа начальных и средних школ в республике была ограничена по эпидемиологическим причинам с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Вместо стационарного обучения было введено дистанционное.